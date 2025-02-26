Милли Меджлис направил обращения в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида Милли Меджлис Азербайджана направил обращения руководителям рабочих групп по связям с парламентами зарубежных стран, председателям международных комитетов парламентов и международным парламентским организациям.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, в обращениях говорится, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования атаковали город Ходжалы и за ночь сровняли его с землей. Из-за этнической принадлежности были зверски убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей лишились обоих родителей, а 130 детей - одного из родителей. С жертвами обращались с беспрецедентной жестокостью. Еще 1275 жителей Ходжалы были взяты в заложники. О судьбе 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего неизвестно.

Хотя организатором этого акта геноцида было политическое и государственное руководство Армении, его непосредственными исполнителями стали члены армянских вооруженных сил, армянские террористические группировки и военнослужащие дислоцированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка советской армии.

В обращениях отмечается, что после прекращения 30-летней оккупации и восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на всех освобожденных территориях, включая Ходжалы, ведутся масштабные работы по восстановлению и реконструкции. Как и жители других освобожденных регионов, жители Ходжалы, возвращающиеся в родной край, будут жить в мире и безопасности в своих домах. Однако жертвы Ходжалинского геноцида ждут восстановления справедливости. К сожалению, Армения отказывается привлечь к ответственности виновных в этой резне и многочисленных других военных преступлениях. Бездействие Армении и непринятие ею каких-либо мер в ответ на противоправные действия является открытым нарушением международного права, ведет к еще большей безнаказанности и представляет серьезную угрозу долгожданному миру и стабильности в регионе.

Кроме того, подчеркивается, что Ходжалинский геноцид является преступлением не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. Решительное осуждение этого геноцида со стороны цивилизованного мира может помочь предотвратить совершение подобных преступлений в будущем.