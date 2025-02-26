В Казахстане прошли памятные мероприятия в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

В городах Алматы и Шымкент, Туркестанской области Казахстана прошли памятные мероприятия в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что мероприятие, организованное действующим в городе Алматы Республиканским общественным объединением "Ата юрд - Номад", началось с минуты молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Председатель объединения Сулейман Ахмедов и консул Азербайджана в Алматы Анар Гусейнзаде подробно проинформировали участников мероприятия о Ходжалинском геноциде, напомнили о поездках Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Ходжалы, встречах с жителями. Было подчеркнуто, что Ходжалы уже возрождается, созданы все условия для комфортной жизни и деятельности, проведена важная работа по обеспечению безопасного проживания наших соотечественников, возвращающихся в отчие края, обеспечению их занятости, улучшению их благосостояния, охране и восстановлению окружающей среды.

В Школе выходного дня, функционирующей при Общественном объединении "Азербайджанский центр культуры" в городе Шимкент, прошел открытый урок, посвященный Ходжалинскому геноциду. Учитель школы Гюнель Аббасова рассказала ученикам о Ходжалинской трагедии. Она отметила, что эта трагедия никогда не будет забыта. Затем был показан фильм, посвященный Ходжалинскому геноциду.

В школе при этнокультурном объединении "Карабах", действующей в Туркестанской области Казахстана, прошел открытый урок, посвященный Ходжалинскому геноциду. Учащимся была предоставлена подробная информация и показан фильм о Ходжалинской трагедии.

Затем под руководством председателя организации Рамили Мустафаевой в Сайрамском районе было проведено памятное мероприятие, почтена память шехидов.