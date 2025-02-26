Азербайджанские волонтеры провели флешмоб "33 года Ходжалы"

При поддержке Молодежного фонда Азербайджанской Республики, Управления Приморского бульвара и Союза волонтерских организаций Азербайджана в Баку был проведен флешмоб "33 года Ходжалы", посвященный 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az, во флешмобе приняли участие 500 азербайджанских волонтеров. Главной целью мероприятия стало сохранение памяти о Ходжалинском геноциде, распространение информации о нем среди мирового сообщества и почитание памяти жертв трагедии.

Во время флешмоба с участием азербайджанских волонтеров был показан "Цветок миндаля" - символ международной кампании "Справедливость для Ходжалы!". Волонтеры скандировали "Справедливость для Ходжалы!" и призвали к международному признанию трагедии и установлению справедливости.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.