https://news.day.az/sport/1733153.html

Представитель ПФЛ получил назначение от УЕФА

Исполнительный директор Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Заур Гаджи-Магеррамов получил назначение от УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что он будет представителем УЕФА на матче между "Панатинаикосом" (Греция) и "Фиорентиной" (Италия), который состоится в рамках 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.