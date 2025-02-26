https://news.day.az/sport/1733153.html Представитель ПФЛ получил назначение от УЕФА Исполнительный директор Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Заур Гаджи-Магеррамов получил назначение от УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что он будет представителем УЕФА на матче между "Панатинаикосом" (Греция) и "Фиорентиной" (Италия), который состоится в рамках 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.
Представитель ПФЛ получил назначение от УЕФА
Исполнительный директор Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Заур Гаджи-Магеррамов получил назначение от УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что он будет представителем УЕФА на матче между "Панатинаикосом" (Греция) и "Фиорентиной" (Италия), который состоится в рамках 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.
Игра пройдет шестого марта на Олимпийском стадионе в Афинах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре