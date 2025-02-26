Сотрудники СГБ Азербайджана посетили памятник "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы посетили памятник "Крик матери", воздвигнутый в память о жертвах геноцида.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе СГБ.

К памятнику были возложены цветы, и с глубоким уважением была почтена светлая память погибшим во время трагедии.