https://news.day.az/politics/1733078.html Сотрудники СГБ Азербайджана посетили памятник "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО Сотрудники Службы государственной безопасности посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе СГБ.
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили памятник "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО
В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы посетили памятник "Крик матери", воздвигнутый в память о жертвах геноцида.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе СГБ.
К памятнику были возложены цветы, и с глубоким уважением была почтена светлая память погибшим во время трагедии.
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