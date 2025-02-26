Представители МККК посетили армян, обвиняемых в военных преступлениях

В феврале сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, информацию о которых предоставила азербайджанская сторона.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сказала руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

По ее словам, были проведены встречи с ними один на один и созданы условия для их общения со своими семьями.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение с ними и условия содержания этих лиц, а также создает условия для восстановления или продолжения их контактов со своими семьями. В рамках процедур МККК наблюдения и рекомендации относительно посещений передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной", - отметила она.