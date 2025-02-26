В Ханкенди почтили память жертв Ходжалы

При совместной организации Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и Карабахского университета состоялось памятное мероприятие в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджана. Затем минутой молчания была почтена память шехидов.

На мероприятии выжившие свидетели геноцида в Ходжалы и родные ходжалинских шехидов рассказали об ужасах той страшной ночи.

Эльмира Аллахвердиева, потерявшая в Ходжалинской трагедии 14 членов своей семьи, в том числе сына, брата, мужа рассказала об ужасах того дня. Ее слова потрясли всех присутствующих.

Другие выступившие на мероприятии также рассказали о тяжелых морально-психологических страданиях, которые пережил наш народ, о зверствах армян.

Сотрудник Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов рассказал о Ходжалинском геноциде как об одной из самых тяжких трагедий в истории человечества, о зверствах, совершенных армянами против мирного населения, а также проинформировал участников мероприятия о проводимой масштабной работе по доведению Ходжалинских реалий до всего мира.

С.Гахраманов подчеркнул, что 15 октября 2023 года Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в Ходжалы. А 26 февраля 2024 года на встрече с представителями общественности Ходжалы глава государства сказал: "Мы на поле боя отомстили за невинных жертв Ходжалы".