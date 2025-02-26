https://news.day.az/world/1733159.html Глава Госдепа США заявил о превосходстве Китая в военной промышленности Китай сильно превосходит США в военной промышленности, что хорошо демонстрирует сфера кораблестроения. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Глава Госдепа США заявил о превосходстве Китая в военной промышленности
Китай сильно превосходит США в военной промышленности, что хорошо демонстрирует сфера кораблестроения. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Наше авиастроение, наши производители кораблей не справляются с такими темпами: Китай может построить десять кораблей, прежде чем мы успеем достроить один", - пояснил глава Государственного департамента.
При этом Рубио отметил, что у администрации президента США Дональда Трампа и Пентагона уже есть план для ликвидации этой уязвимости.
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