Глава Госдепа США заявил о превосходстве Китая в военной промышленности

Китай сильно превосходит США в военной промышленности, что хорошо демонстрирует сфера кораблестроения. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Наше авиастроение, наши производители кораблей не справляются с такими темпами: Китай может построить десять кораблей, прежде чем мы успеем достроить один", - пояснил глава Государственного департамента.

При этом Рубио отметил, что у администрации президента США Дональда Трампа и Пентагона уже есть план для ликвидации этой уязвимости.