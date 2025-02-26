Утверждены новые зарплаты для военнослужащих Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
Утвержден размер ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (за исключением военнослужащих, относящихся к руководству Службы).
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление утвердил Кабинет министров Азербайджана.
Постановлением также утвержден размер ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, не являющихся государственными служащими.
Министерству финансов в связи с исполнением данного постановления поручено обеспечить осуществление соответствующих мер по выплате необходимых средств.
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