https://news.day.az/sport/1733132.html Азербайджанские дзюдоисты - среди фаворитов "Большого шлема" Азербайджанские дзюдоисты являются одними из главных фаворитов "Большого шлема", который начнется 28 февраля в Ташкенте (Узбекистан). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, несмотря на малочисленный состав, все три наших спортсмена имеют высокий рейтинг.
Азербайджанские дзюдоисты - среди фаворитов "Большого шлема"
Азербайджанские дзюдоисты являются одними из главных фаворитов "Большого шлема", который начнется 28 февраля в Ташкенте (Узбекистан).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, несмотря на малочисленный состав, все три наших спортсмена имеют высокий рейтинг. В весе до 60 кг Туран Байрамов будет вторым сеянным участником, уступая лишь Аюбу Блиеву (IJF). А Балабей Агаев, выступающий в этом же весе, будет четвертым в стартовом списке.
В свою очередь, Яшар Наджафов (66 кг) станет четвертым сеянным дзюдоистов своей категории. А список возглавляет Нурали Эмомали (Таджикистан).
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