Азербайджанские дзюдоисты - среди фаворитов "Большого шлема"

Азербайджанские дзюдоисты являются одними из главных фаворитов "Большого шлема", который начнется 28 февраля в Ташкенте (Узбекистан).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, несмотря на малочисленный состав, все три наших спортсмена имеют высокий рейтинг. В весе до 60 кг Туран Байрамов будет вторым сеянным участником, уступая лишь Аюбу Блиеву (IJF). А Балабей Агаев, выступающий в этом же весе, будет четвертым в стартовом списке.

В свою очередь, Яшар Наджафов (66 кг) станет четвертым сеянным дзюдоистов своей категории. А список возглавляет Нурали Эмомали (Таджикистан).