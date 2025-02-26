В США начнут продавать золотые виды на жительство

В США начнут продавать "золотую карту" иностранным инвесторам , которая даст право жить и работать в стране, а также получить американское гражданство. Стоимость такой карты составит около 5 млн. долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете, передает Day.Az со ссылкой на aa.com.tr.

"Мы установим цену на эту карту примерно в 5 млн. долларов, она даст вам привилегии "грин-карты", а также откроет путь к гражданству", - сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, с покупкой этой карты обеспеченные люди смогут приезжать в Соединенные Штаты и создавать много рабочих мест.

Президент США отметил, что считает новую программу чрезвычайно успешной и власти представят ее в течение следующих двух недель.

"Например, 1 млн карт будет стоить 5 трлн долларов. Если мы продадим 10 млн карт, то в общей сложности это будет стоить 50 трлн долларов. У нас есть долг в 35 трлн долларов, поэтому эта программа была бы полезна для нас", - сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что вопрос о том, кто сможет получить "золотую карту", будет решаться индивидуально, а кандидаты пройдут тщательную проверку.

Отвечая на вопрос, смогут ли российские олигархи приобрести карту, Трамп не исключил такой возможности. "Да, вероятно. Я знаю некоторых российских олигархов, они очень хорошие люди", - сказал он.

Программа EB-5 будет закрыта

Министр торговли США Говард Латник объявил о планах завершить действие программы инвесторской визы EB-5, назвав ее "бессмысленной".

По совам главы ведомства, виза фактически позволяла получить "грин-карту" за низкую цену.

Латник пояснил, что вместо нее Трамп намерен ввести новую систему "золотых карт".

"Кандидаты будут проходить тщательную проверку, если они окажутся гражданами мирового уровня, им будет разрешено переехать в США", - добавил он.

Латник также отметил, что многие страны, включая Канаду уже используют аналогичные программы.

Грин-карта предоставляет право на постоянное проживание и работу в США, а программа EB-5 позволяла иностранным инвесторам получить этот статус при условии инвестиции определенной суммы в экономику страны.