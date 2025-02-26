Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава нашего государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя развития братской Турции и крепкого здоровья.
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.
Главы государств выразили уверенность в том, что отношения дружбы, братства и союзничества между нашими странами, основанные на принципе "Одна нация, два государства", будут успешно развиваться и впредь, а также провели обмен мнениями о перспективах связей, будущих контактах и вопросах, представляющих взаимный интерес.
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