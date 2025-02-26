США создадут систему ПРО «Золотой купол»

Космические силы США создают команду, которая будет заниматься вопросом создания национальной системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". Об этом пишет издание Defense One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Космические силы сформировали команду экспертов, чтобы оценить, какие из их текущих программ могут помочь в реализации инициативы президента Соединенных Штатов "Железный купол для Америки", а какие еще нуждаются в разработке", - сказано в публикации.

По информации Defense One, эта группа завершит работу в течение нескольких недель.

Представитель Пентагона сообщил изданию, что инициатива была официально переименована в "Золотой купол".