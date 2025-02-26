Названо количество людей, которые будут переселены в Агдам в этом году

В этом году планируется переселение около 10 тысяч человек в город Агдам и три села, расположенные вокруг него.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня в интервью журналистам заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Эмин Гусейнов во время посещения памятника "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Он отметил, что в целом планируется переселить в Агдам более 20 тысяч жителей, начав в следующем году переселение в 4 из 5 предусмотренных кварталов.

"Мы планируем, что к концу следующего года, все проекты, предусмотренные Государственной программой, будут полностью реализованы. В течение этого года планируется переселить около 10 тысяч жителей в Агдамский район и три села вокруг города Агдам, а также в сам город Агдам. В целом, начиная переселение в четыре из пяти предусмотренных на следующий год кварталов и завершив этот процесс, мы планируем переселение более 20 тысяч человек в город Агдам", - добавил Э.Гусейнов.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.