Банковский сектор Азербайджана укрепился с 2019 года благодаря снижению долларизации и улучшению качества активов, сообщает Day.Az со ссылкой на Fitch Ratings.

"Сильный внешний баланс Азербайджана продолжает поддерживать его кредитный рейтинг. Fitch ожидает, что фискальная политика будет направлена на сохранение устойчивых внешних активов государства и предотвращение нарастания макроэкономических дисбалансов, сохраняя достаточные политические резервы для управления волатильностью цен на нефть", - говорится в прогнозе.

Fitch отмечает, что политические или геополитические события, которые усиливают внешние уязвимости и слабости политики в Южном Кавказе, имеют важное значение для суверенных кредитных профилей Грузии (BB/Негативный), Армении (BB-/Стабильный) и Азербайджана (BBB-/Стабильный).

"Резкий рост политических рисков в Грузии, сопровождающийся ослаблением международных резервов страны, привел к пересмотру Fitch в декабре 2024 года прогноза со "Стабильного" на "Негативный". Потоки платежного баланса, особенно прямые иностранные инвестиции, и политические меры будут ключевыми для накопления резервов", - отмечают аналитики рейтингового агентства.