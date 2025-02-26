В Армении резко сократился внешнеторговый оборот

Внешнеторговый оборот Армении в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 40% на фоне замедления темпов роста показателя экономической активности до 7,1%,

Как сообщает Day.Az, это следует из отчета Статистического комитета Армении.

Согласно статистическим данным, объем внешней торговли в январе составил чуть более $1,37 млрд, сократившись в годовом выражении на 40%. Экспорт составил $482,2 млн (спад - 49,2%), импорт - $895,1 млн (спад - 33,5%).

Показатель экономической активности в январе 2025 года вырос на 7,1% против роста на 10,7% в январе 2024 года. При этом производство промышленной продукции сократилось на 10,4%.