Как снежная погода в Азербайджане повлияет на урожайность в сельском хозяйстве?

Снежная и морозная погода, которая в последние дни царила на территории страны, считается благоприятной для сельского хозяйства, хотя и создает трудности во многих областях. Потому что снег, выпадающий в сезон, поддерживает водный баланс почвы, защищает растения от заморозков и создает благоприятные условия для озимых посевов. Специалисты считают, что климат должен соответствовать сезону. Тем не менее, внезапное потепление погоды с последующими заморозками также может негативно сказаться на фруктовых садах и озимых посевах. Поэтому специалисты рекомендуют фермерам внимательно следить за погодными условиями февраля и принимать соответствующие меры.

Влияние снегопадов в феврале на растениеводство в сельском хозяйстве.

Заведующий сектором отдела стратегического планирования, анализа и подотчетности министерства сельского хозяйства Шовги Лалашов сказал Trend, что снег, выпавший с 20 февраля на большей части территории Азербайджанской Республики, оказывает положительное влияние на сельское хозяйство, передает Day.Az.

Он отметил, что снег, выпадающий особенно в феврале, имеет огромные преимущества для осенних однолетних культур, зерновых культур, а также для плодовых и озимых культур.

"Наличие снежного покрова удерживает влагу в почве на полях зерновых культур, защищает почву от заморозков в зимние месяцы, в то же время нормальная влажность положительно влияет на корневую систему зерновых культур, обеспечивая здоровое развитие растения. Вместе с таянием снега в почве создается водный баланс. Это также способствует положительному развитию зерновых культур, их нормальному росту и, следовательно, приводит к повышению урожайности", - отметил он.

Представитель министерства подчеркнул, что снег, выпадающий в зимние месяцы, оказывает положительное влияние на сокращение численности мышевидных грызунов, наносящих вред зерновым культурам и другим сельскохозяйственным культурам.

"Мышевидные грызуны сталкиваются с трудностями в поисках пищи во время снегопада. Талая вода заполняет их гнезда, что приводит к их гибели и снижению их численности. Это, в свою очередь, способствует увеличению производительности", - сказал он.

Влияние снежного покрова на плодоводство

По словам Ш.Лалашова, наличие снежного покрова в зимний период очень важно для плодовых культур, и для других растений.

"Снег защищает почву от мороза, поддерживает тепловой баланс корней и предотвращает преждевременное пробуждение растений. Снегопад в это время года предотвращает раннее пробуждение деревьев. Если февраль был теплым, а затем в марте наступает похолодание, деревья, которые проснулись слишком рано, могут сбросить цветы, что в итоге ведет к уничтожению плодов и снижению урожайности. Снег в феврале помогает избежать этого.

Кроме того, таяние снега увеличивает водный баланс в почве, увеличивая запас воды, необходимый весной, что приводит к повышению урожайности", - подчеркнул он.

Влияние снежного покрова на озимые посевы

Руководитель сектора также отметил, что снег, выпавший накануне, полезен и для озимых посевов:

"Будь то бахчевые и овощные культуры, зернобобовые культуры или хлопчатник, посаженные летом, снег, выпавший накануне, оказывает положительное влияние и на эти культуры. Так, в результате выпадения снега увеличивается влагоемкость почвы. В то же время снег поглощает азот из атмосферы, который затем попадает в почву через снег, который действует как естественное удобрение для растений и обогащает почву.

В целом снег, выпавший в феврале, принесет огромную пользу сельскому хозяйству. Ожидается положительное влияние снега на плодоводство, зерновые и яровые культуры. Такие природные явления играют важную роль в обеспечении устойчивого развития и высокой урожайности в сельском хозяйстве.

Снежный покров приводит к уменьшению количества вредителей и болезней в почве".

Отметим, что начиная с 20 февраля на территории Азербайджана наблюдалась холодная, снежная и морозная погода. По данным Национальной гидрометеорологической службы, с вечера 24 февраля до утра 25 февраля холод в стране усилился.

Минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5-8 градусов мороза, в низменных районах - 4-9 градусов мороза, в горных районах - 13-18, в высокогорных районах - 20-25 градусов мороза.