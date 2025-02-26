В Билясуваре задержаны иностранцы-браконьеры

В Билясуварском районе были задержаны иностранцы, занимавшиеся незаконной охотой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности, в ходе очередного рейда было выявлено браконьерство.

Во время контрольных мероприятий были задержаны граждане Объединенных Арабских Эмиратов Маттар Мохаммед Карам Аль Мандус Аль Блуши и Обаид Джума Обаид Зайед Аль Кетби.

Против нарушителей был составлен административный протокол, и каждый из них оштрафован на 2 тысячи манатов.