https://news.day.az/society/1733060.html В Билясуваре задержаны иностранцы-браконьеры В Билясуварском районе были задержаны иностранцы, занимавшиеся незаконной охотой. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности, в ходе очередного рейда было выявлено браконьерство.
В Билясуваре задержаны иностранцы-браконьеры
В Билясуварском районе были задержаны иностранцы, занимавшиеся незаконной охотой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности, в ходе очередного рейда было выявлено браконьерство.
Во время контрольных мероприятий были задержаны граждане Объединенных Арабских Эмиратов Маттар Мохаммед Карам Аль Мандус Аль Блуши и Обаид Джума Обаид Зайед Аль Кетби.
Против нарушителей был составлен административный протокол, и каждый из них оштрафован на 2 тысячи манатов.
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