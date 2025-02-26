В КНР раскритиковали Канаду
Власти Китая примут меры для решительной защиты своих законных прав и интересов на фоне введения Канадой антикитайских санкций. Об этом сообщает пресс-служба министерства коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Китайские чиновники подчеркнули, что введение санкций со стороны Канады из-за Украины подрывает глобальные цепочки поставок.
"Китай выражает категорическое недовольство и решительный протест. Односторонние действия канадской стороны по введению санкций в отношении китайских предприятий подрывают международный торгово-экономический порядок и соответствующие правила", - сообщили в министерстве.
Пекин призвал канадскую сторону немедленно прекратить противоправные действия, в противном случае КНР примет необходимые ответные меры.
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