В Баку закрыли известный дом торжеств

Государственная служба пожарного надзора МЧС приняла решение временно закрыть дом торжеств "Идеал", расположенный на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде, 196, в Ясамальском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу для жизни людей, окружающей среды и имущества.

Согласно заключению экспертов, в случае возникновения возгорания огонь может быстро распространиться, что приведет к тяжелым последствиям. В связи с этим эксплуатация здания приостановлена, а соответствующее уведомление передано представителю объекта.