Присутствие Франции в ряде заморских территорий воспринимается как неоколониализм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член рабочей группы по Корсике, созданной в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, депутат Турал Гянджалиев во время выступления в парламенте на встрече с представителями прессы из территорий, колонизированных Францией.

Присутствие здесь представителей прессы из этих территорий означает, что сотрудничеству между двумя сторонами придается большое значение.

"Мы знаем, что Франция долгое время управляла колониальной империей в Африке, на Корсике, в Карибском бассейне, что нанесло ущерб местным народам. Франция, к сожалению, продолжает сохранять свое политическое и экономическое влияние на заморских территориях. Мы должны бороться с официальными мифами, которые она распространяет", - отметил Т.Гянджалиев/