Мировая общественность будет более осведомлена о правах колонизированных Францией территорий

Будет создан веб-сайт для доведения до мировой общественности прав колонизированных Францией территорий.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналист телеканала "CANAL10" Зандронис Даник из Гваделупы во время выступления в Милли Меджлисе Азербайджана, где проходит встреча с представителями территорий, колонизированных Францией.

Журналист отметил, что на веб-сайте будет широко освещена деятельность Азербайджана в этом направлении.

"Веб-сайт будет функционировать на французском и английском языках", - сказал он.