https://news.day.az/world/1733067.html Мировая общественность будет более осведомлена о правах колонизированных Францией территорий Будет создан веб-сайт для доведения до мировой общественности прав колонизированных Францией территорий. Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналист телеканала "CANAL10" Зандронис Даник из Гваделупы во время выступления в Милли Меджлисе Азербайджана, где проходит встреча с представителями территорий, колонизированных Францией.
Мировая общественность будет более осведомлена о правах колонизированных Францией территорий
Будет создан веб-сайт для доведения до мировой общественности прав колонизированных Францией территорий.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналист телеканала "CANAL10" Зандронис Даник из Гваделупы во время выступления в Милли Меджлисе Азербайджана, где проходит встреча с представителями территорий, колонизированных Францией.
Журналист отметил, что на веб-сайте будет широко освещена деятельность Азербайджана в этом направлении.
"Веб-сайт будет функционировать на французском и английском языках", - сказал он.
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