В Баку снова ожидаются гололед и снегопад

В Баку и на Абшеронском полуострове выпадет снег

С вечера 26 февраля до второй половины дня 27 февраля в Баку и некоторых частях Абшеронского полуострова ожидается снег и мокрый снег.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер.

С вечера 26 февраля до утра 27 февраля температура воздуха составит 1-3 градуса мороза. Ночью и утром на некоторых дорогах возможен гололед.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az