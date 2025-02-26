https://news.day.az/society/1732999.html В Баку снова ожидаются гололед и снегопад - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Баку и на Абшеронском полуострове выпадет снег С вечера 26 февраля до второй половины дня 27 февраля в Баку и некоторых частях Абшеронского полуострова ожидается снег и мокрый снег. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер.
В Баку снова ожидаются гололед и снегопад - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове выпадет снег
С вечера 26 февраля до второй половины дня 27 февраля в Баку и некоторых частях Абшеронского полуострова ожидается снег и мокрый снег.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер.
С вечера 26 февраля до утра 27 февраля температура воздуха составит 1-3 градуса мороза. Ночью и утром на некоторых дорогах возможен гололед.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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