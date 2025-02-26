Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Ахмедов, заместители председателя Зияфет Аскеров, Муса Гасымлы, Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов парламента, депутаты, сотрудники Аппарата и Управления делами парламента посетили памятник "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом в среду Day.Az сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

 

Было отмечено, что коллектив Милли Меджлиса с глубоким уважением почтил память жертв Ходжалинского геноцида, возложил перед памятником букеты цветов.