https://news.day.az/politics/1733118.html Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Ахмедов, заместители председателя Зияфет Аскеров, Муса Гасымлы, Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов парламента, депутаты, сотрудники Аппарата и Управления делами парламента посетили памятник "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Коллектив Милли Меджлиса Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО
Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Ахмедов, заместители председателя Зияфет Аскеров, Муса Гасымлы, Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов парламента, депутаты, сотрудники Аппарата и Управления делами парламента посетили памятник "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Об этом в среду Day.Az сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.
Было отмечено, что коллектив Милли Меджлиса с глубоким уважением почтил память жертв Ходжалинского геноцида, возложил перед памятником букеты цветов.
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