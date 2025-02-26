Мировой долг достиг рекордного уровня

По итогам 2024 года глобальный долг достиг рекордной отметки в 318 триллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За 12 месяцев размер мировой задолженности увеличился на 7 триллионов долларов, уточнили эксперты. Общая сумма долга как доля валового внутреннего продукта за отчетный период также продемонстрировала рост. Подобную динамику аналитики зафиксировали впервые за четыре года. В качестве одной из главных причин в IIF назвали замедление глобального экономического роста.

В 2025 году, согласно ожиданиям аналитиков, объем государственных заимствований останется высоким. Это относится в первую очередь к США, Франции, Китаю, Индии и Бразилии. В то же время мировой показатель будет постепенно замедляться в среднесрочной перспективе. "В перспективе мы ожидаем дальнейшего замедления роста глобального долга", - заключается в докладе IIF.