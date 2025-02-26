В американском штате Иллинойс организована конференция, связанная с Ходжалинским геноцидом

В американском штате Иллинойс состоялась II Международная конференция по диалогу под названием "Мост между прошлым и будущим", посвященная 33-й годовщине Ходжалинского геноцида. Мероприятие было проведено в одном из ведущих высших учебных заведений страны - Колледже Харпер, передает Day.Az.

В конференции приняли участие руководители азербайджанских диаспорских организаций, функционирующих в различных штатах и входящих в Альянс азербайджанских организаций Америки, члены азербайджанской общины, сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в США, генерального консульства Турции в Чикаго, профессора ведущих вузов страны, политические аналитики, журналисты.

Были исполнены государственные гимны Азербайджанской Республики и США, почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Руководитель Азербайджанского центра по средне-западным штатам Америки Фарид Мамедов и заместитель председателя организации Мехрибан Мамедова подробно проинформировали участников о геноциде. Было отмечено, что американское общество ежегодно систематически информируется об этом чудовищном событии.

Заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова говорила о том, что Ходжалинский геноцид является памятью крови нашего народа, что азербайджанцы мира принимают активное участие в кампании "Справедливость к Xoджалы", рассказала о проводимой работе, направленной на восстановление справедливости.

Генеральный консул Турции в Чикаго Тахир Бора Ататаныр, первый секретарь посольства нашей страны в Вашингтоне Фарид Зейналлы, член Альянса азербайджанских организаций Америки, профессор Университета Северной Каролины Али Аскеров предоставили широкую информацию о геноциде, подчеркнули важность наказания зачинщиков этого чудовищного события в правовой плоскости и привлечения их к ответственности на международном уровне.

Работающий в Китае геополитический аналитик Малик Аюб Сумбал уделил внимание историческим фактам, связанным с Ходжалинским геноцидом, говорил об освещении ужасов трагедии в зарубежной печати. Автор книги "Tovuz to Karabakh: A Comprehensive Analysis of War in South-Caucasus" ("От Toвуза до Карабаха: всесторонний анализ войны на Южном Кавказе") поделился с участниками конференции мыслями об истории конфликта.

Доцент Университета национальной обороны США Стефан Марк назвал расправу, учиненную Арменией в Ходжалы, одним из крупнейших и немыслимых злодеяний в современном мире.

Секретарь Альянса азербайджанских организаций Америки, председатель Азербайджано-американской молодежной организации во Флориде Набат Эминова подчеркнула, что совместные усилия наших соотечественников играют серьезную роль в восстановлении справедливости. Наша молодая соотечественница Фатима Аскер проявила активность в более обстоятельном информировании участников мероприятия о геноциде.

В рамках конференции состоялась панель под модераторством обучающегося в США азербайджанского студента Агададаша Балагадашева. Панельные дискуссии запомнились большим количеством исторических фактов и проведением глубокого анализа, связанного с геноцидом. Бразильская журналистка Фабиана Мендес, совершившая поездку на освобожденные от оккупации исторические земли Азербайджана, рассказала об увиденном в Карабахе, отметив, что пришла в ужас от вандализма, учиненного на древних азербайджанских землях. Oна также констатировала гибель азербайджанских журналистов в результате разрыва мины.

Aмериканский журналист Келвин Дарк, работающий политическим обозревателем на каналах "BBC", "CNN" и "Аль-Джазира", принял непосредственное участие в дискуссиях, рассказал о поездке в Карабах, поблагодарил Государственный комитет по работе с диаспорой за организацию поездки. Oн довел до внимания, что сегодня из-за минной угрозы жизнь людей в Карабахе постоянно находится в опасности, а также констатировал, что в регионе идет большая работа по реконструкции.

На II Международной конференции по диалогу под названием "Мост между прошлым и будущим", были показаны несколько видеороликов и документальный фильм. С интересом были просмотрены видеоролик о встрече Президента Ильхама Алиева с жителями Ходжалы, подготовленный в рамках проекта "История Aзербайджана" медиа-группы ELTV и Азербайджанского центра культуры и искусства "Ветен" фильм, повествующий о Ходжалинском геноциде, видеоролик о воспоминаниях свидетелей геноцида, другие видеоматериалы, отражающие работу по реконструкции, проводимую на исторических землях Азербайджана.

В художественной части конференции Агиль Гусейнов исполнил на таре Баяты-Шираз, а в исполнении пианистки Гюнай Алескеровой, живущей в штате Иллинойс, прозвучали написанные ею "Воспоминания".

Отметим, что уже второй год по инициативе Азербайджанского центра по средне-западным штатам Америки и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой организуется конференция, где проводятся научные и исторические дискуссии.