Барро поставил французов перед сложным выбором

Укрепление оборонного потенциала и технологическое развитие Франции потребуют значительных затрат, гражданам страны придется выбрать, на какие жертвы они готовы ради этого пойти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала BFMTV заявил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро.

"Те усилия, которые нам придется предпринять и на которые придется несколько процентов ВВП, мы не сможем финансировать за счет долга. Нам придется экономить, нам придется больше работать", - сказал глава ведомства.

По его словам, речь должна идти об "общенациональной дискуссии, которая позволит французам осознать все эти проблемы и выбрать те жертвы, на которые они готовы пойти ради их решения".

В качестве примера Барро привел Данию, где, по его словам, "идут дебаты о военных расходах и необходимости работать больше, то есть увеличении минимального пенсионного возраста до 70 лет".

"Подобные дебаты нам предстоит провести во Франции, на которых придется затронуть наши приоритеты и те порой болезненные усилия, которые нам придется предпринять, если мы хотим обеспечить свою безопасность, избежать технологического отставания и противостоять другим вызовам, в том числе изменению климата", - сказал министр.

19 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Париже с представителями ряда стран НАТО указал на необходимость повышения расходов на оборону. По его словам, участники встречи договорились принять необходимые решения в ближайшее время.