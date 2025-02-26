На мировых рынках подорожала цена нефти

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость майского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,3% и составила $72,72 баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в апреле, повысилась на 0,33% и составила $69,16.