Состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Завтра состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az.

Отметим, что предыдущее заседание комиссии состоялось 12 февраля.

На заседании было рассмотрено более 100 обращений.