https://news.day.az/society/1733070.html Состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана - ДАТА Завтра состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az. Отметим, что предыдущее заседание комиссии состоялось 12 февраля. На заседании было рассмотрено более 100 обращений.
Состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана - ДАТА
Завтра состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az.
Отметим, что предыдущее заседание комиссии состоялось 12 февраля.
На заседании было рассмотрено более 100 обращений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре