В лицеях турецкого Ыгдыра прошел конкурс на тему геноцида в Ходжалы

В лицеях турецкого города Ыгдыр прошел конкурс рассказов, стихов, художественной композиции и рисунков, посвященный 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом в среду сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что конкурс был организован совместно Федерацией турецко-азербайджанских ассоциаций дружбы, Обществом "Дома Азербайджана" в Ыгдыре и отделением Турецко-Азербайджанского общества в Ыгдыре.

"В традиционном ежегодном конкурсе наряду с лицеем Гейдара Алиева приняли участие учащиеся и других лицеев.

На мероприятии, проведенном в лицее Гейдара Алиева в Ыгдыре, была почтена память шехидов. После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции был показан фильм о Ходжалинском геноциде.

Говоря о конкурсе, Сердар Унсал, заместитель председателя Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций дружбы и руководитель Общества "Дом Азербайджана" в Ыгдыре, отметил, что традиционное мероприятие оказало большое влияние на подъем национального, патриотического духа турецких школьников и повышение их исторических знаний.

"При слове "Ходжалы" я вспоминаю холодную февральскую ночь, геноцид невинных, безоружных людей. Армяне убили невинных людей. Это событие останется в мировой истории как геноцид. Мы требуем справедливости для Ходжалы!", - отметил он в своем выступлении.

Директор лицея Гейдара Алиева в Ыгдыре Явуз Багчи отметил, что армяне совершили геноцид в Ходжалы, убивали и мучили невинных людей.

Подчеркнув, что турецкая нация никогда не забудет эту трагедию, директор заявил, что Азербайджан не причинил вреда ни детям, ни гражданским лицам во время 44-дневной Отечественной войны.

В выступлениях было рассказано о героизме азербайджанской армии во время освобождения Ходжалы, визитах в Ходжалы Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, встречах с жителями. Было отмечено, что в Ходжалы созданы все условия для комфортной жизни и деятельности людей, проведена необходимая работа по обеспечению безопасного проживания соотечественников, вернувшихся на родину, обеспечению их занятости, улучшению благосостояния, охране и восстановлению окружающей среды.

Затем жюри объявило победителей конкурса в различных номинациях. Первые места заняли Седанур Маназ (поэзия), Зейнеп Кюбра Ада (художественная композиция), Сыла Ангай (рассказ) и Селин Унлю (живопись). Победителям, а также другим ученикам были вручены подарки.

В заключение с участием школьников была продемонстрирована литературно-художественная композиция, посвященная памяти Ходжалинских шехидов.

Отмечено, что цель проведения конкурса - донести до школьников результаты оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана, а также факты, касающиеся необоснованных претензий агрессивного государства к Турции. Участники конкурсов поэзии, художественной композиции, рассказов и рисунков своим творчеством еще раз продемонстрировали, что Ходжалинский геноцид не забыт", - говорится в сообщении Госкомитета.