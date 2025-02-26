Сколько лет потребуется Европе, чтобы не зависеть от США?

Формирование боеспособных вооруженных сил и крепкого военно-промышленного комплекса, которые не будут зависеть от США, займет у европейских стран около 10 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил британский журнал The Economist.

Согласно изданию, сегодня многим европейским странам было бы сложно сформировать хотя бы одну боеспособную бригаду, в то время как в конфликте в Украине задействованы порядка 230 таких соединений в совокупности с обеих сторон. По подсчетам европейского аналитического центра Bruegel, Европе пришлось бы сформировать 50 новых бригад для замены 300 тыс. американских военнослужащих, которые могли бы быть размещены на континенте в случае войны.

При этом, как отметил журнал, европейским странам необходимо выделять значительные средства на технологическую автономность. Сотрудник базирующегося в Лондоне Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) Джастин Бронк заявил, что Европа практически полностью зависит от США в вопросе работы систем сбора информации, наблюдения, обнаружения целей и разведки.

Другой эксперт RUSI Мэттью Сэвилл указал, что инвестиции необходимы во все виды европейских войск. В частности, он выразил мнение, что даже Великобритания, обладающая достаточно мощными ВВС, не сможет вести длительную интенсивную военно-воздушную кампанию вроде той, что осуществляет Израиль в секторе Газа.

В то же время Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) в своем докладе обратил внимание на то, что с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года европейские государства - члены НАТО закупили порядка 52% вооружений у европейских производителей, а на США пришлось лишь 34% закупок. Однако европейцы по-прежнему полагаются на Соединенные Штаты при покупке таких важных типов вооружений, как средства артиллерии и ПВО, добавил IISS.