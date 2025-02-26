Президент США Дональд Трамп пригрозил увольнением чиновникам за отказ дать отчет об эффективности своей работы для Департамента эффективности правительства DOGE Илона Маска, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

DOGE разослало сотрудникам федеральных ведомств США электронное письмо с требованием представить отчет о проделанной ими за неделю работе. Отчет включает пять пунктов.

"Одна из целей состоит в том, чтобы выяснить, существуют ли вообще эти люди", - пояснил Трамп.

До этого Трамп похвалил Маска за отличную работу и призвал его действовать еще энергичнее.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, высказал мнение о возможном сотрудничестве российских компаний с Илоном Маском. Путин предположил, что после завершения своей общественно-политической деятельности в США Маск сосредоточится на научных исследованиях, и Россия была бы заинтересована в таком сотрудничестве. Глава государства отметил перспективы совместной работы с Маском как в космической области, так и в других наукоемких секторах.