Авария с участием экскурсионного автобуса в Таиланде

По меньшей мере 18 человек погибли и около 20 пострадали в Таиланде в результате ДТП с экскурсионным автобусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Thairath.

По данным издания, авария случилась в провинции Прачинбури в восточной части королевства в 120 км от Бангкока. Инцидент произошел во время перевозки экскурсионной группы из 200 человек на трех автобусах, последний из которых потерял управление, снес бетонное ограждение, после чего перевернулся. В машине находились 47 пассажиров и 2 водителя. Известно, что автобус направлялся из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную провинцию Районг.

Местные власти информировали, что в больницу были доставлены около 20 пострадавших. Спасатели ведут поиск остальных пропавших без вести. Полиция начала расследование этого ДТП.