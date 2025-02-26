Будет рассмотрен вопрос об открытии центров ASAN xidmət в Карабахе

Будет рассмотрен вопрос об открытии центров ASAN xidmət на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня в интервью журналистам заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев во время посещения памятника "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"На освобожденных от оккупации территориях реализуются масштабные инфраструктурные проекты, создаются условия для переселения граждан. После переселения граждан в эти районы, там также будут работать центры ASAN xidmət. В настоящее время центр ASAN xidmət функционирует в городе Шуша. В дальнейшем, после полного расселения населения, будет рассмотрен вопрос об открытии центров в других регионах",- отметил он.

По его словам, уже 25 стран и международных организаций подписали соглашение с ASAN хidmət.

"Мы делимся опытом ASAN Xidmət с этими странами и организациями. Можно сказать, что страны на 4 континентах изучают практику ASAN Xidmət и этот процесс продолжается",- добавил он.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.