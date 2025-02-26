Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии

В рамках визита министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Саудовскую Аравию состоялась встреча в расширенном составе с министром иностранных дел Королевства принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X".

Отмечается, что стороны обсудили повестку дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами в области экономики, торговли, инвестиций, энергетики, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

"В повестке обсуждений были вопросы сотрудничества в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения. Джейхун Байрамов также подробно проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе, текущем состоянии процесса нормализации отношений с Арменией, существующих проблемах, в том числе о территориальных претензиях, закрепленных в конституции Армении", - говорится в публикации МИД.