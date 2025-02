В Imperial College London почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Imperial College London состоялось памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом сообщили Day.Az в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что мероприятие под названием "Stories of Resilience and Justice: Forced Exile and Return" ("Истории настойчивости и справедливости: принудительное переселение и возвращение"), организованное Азербайджанским студенческим обществом, действующим в университете, было организовано при поддержке азербайджанских студентов Университетского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона, Imperial College London, Лондонского университета.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о сотнях наших соотечественников, погибших в Ходжалы. Затем был показан короткометражный документальный фильм о Ходжалинском геноциде.

Члены правления Азербайджанского студенческого общества, обучающиеся в Imperial College London в рамках "Государственной программы на 2022-2026 годы" Айгюн Гасанова и Айдан Поладова, подробно проинформировали участников мероприятия о Ходжалинском геноциде. Было отмечено, что молодежь, получающая образование за рубежом, должна приложить все усилия, чтобы довести эту информацию до мировой общественности.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов заявил, что геноцид, совершенный армянами в конце ХХ века в Ходжалы, является одним из самых тяжких преступлений против человечества. Он подчеркнул важность наказания виновных в правовой плоскости. Было отмечено, что под руководством главы государства, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и благодаря героической азербайджанской армии справедливость была восстановлена.

Выступившие на мероприятии выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за подаренную нашему народу радость Победы.

Были отмечены поездки Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Ходжалы, встречи с жителями. Подчеркнуто, что Ходжалы уже возрождается, созданы все условия для комфортной жизни и деятельности людей, проведена важная работа по обеспечению безопасного проживания наших соотечественников, возвращающихся в отчие края, обеспечению их занятости, улучшению их благосостояния, охране и восстановлению окружающей среды.

В заключение заслуженная артистка, скрипачка Джейла Сеидова исполнила музыкальные отрывки в память о жертвах Ходжалы.