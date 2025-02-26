Азербайджанский курсант скончался от болезни в госпитале в Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Проходивший военную подготовку в Российской Федерации курсант Гулузаде Эльвин Эльдениз оглу с мая 2024 года находился на лечении в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Омске. 19 июля 2024 года он был госпитализирован в госпиталь при медфакультете Анкарского университета Турецкой Республики для продолжения лечения, однако, несмотря на усилия врачей, 25 февраля скончался от острого лейкоза и реактивного перикардита", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится разбирательство.

Руководство министерства обороны выразило глубокие соболезнования родным и близким курсанта.