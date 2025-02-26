Почтена память шехидов Ходжалы

Ходжалинцы почтили память своих близких, ставших шехидами, посетив сегодня местное сельское кладбище, передает Day.Az.

Как сказали местному корреспонденту Trend жители Ходжалинского района, дата смерти каждого из них - 26 февраля 1992 года.

Жители района рассказали, что личности многих из этих шехидов были установлены после 44-дневной Отечественной войны.

"Останки наших родственников, числившихся пропавшими без вести, были найдены либо в массовых захоронениях, которые были обнаружены во время строительных работ, либо идентифицированы в результате генетических исследований останков в безымянных могилах", - сказали они.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.