Астероид размером с футбольное поле может столкнуться с Луной

Открытый недавно астероид 2024 YR4 размером с футбольное поле может столкнуться с Луной в 2032 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, вероятность такого исхода составляет 1,7%, сообщается в официальном блоге американского космического агентства НАСА.

"По-прежнему сохраняется очень малая вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года. В настоящее время эта вероятность составляет 1,7%", - говорится в публикации НАСА.

До этого в НАСА оценили риски столкновения астероида с Землей. Если ранее он считался одним из самых опасных для нашей планеты, то теперь не угрожает миру. В результате дополнительных наблюдений ученые пришли к выводу, что вероятность того, что астероид 2024 YR4 столкнется с Землей упала почти до нуля - 0,00005% (1 из 20000).

Астероид, размер которого оценивается от 40 до 100 метров, был обнаружен в декабре 2024 года. Ожидается, что он пройдет на расстоянии 167 тысяч миль (268 760 километров) от Земли в 2032 году, что ближе, чем орбита Луны. Несмотря на то, что космический объект больше не представляет никакой угрозы для нашей планеты, ученые планируют его детально изучить.