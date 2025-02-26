Коллектив Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана почтил память жертв Ходжалинского геноцида

Прошло 33 года со дня совершения одного из самых кровавых преступлений против человечества - Ходжалинского геноцида.

Как сообщает в среду Day.Az, 26 февраля председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики Камран Иманов и члены коллектива Агентства посетили памятник "Крик матери" в городе Баку, возложили цветы к памятнику и почтили память жертв кровавой трагедии.