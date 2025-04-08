Трамп намерен беспрецедентно увеличить оборонный бюджет США

Президент Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила оборонный бюджет в размере около $1 трлн. Слова президента США приводит агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил", - отметил глава государства.

Трамп добавил, что его администрация одобрит бюджет, который станет "самым большим бюджетом, который мы когда-либо принимали для армии".