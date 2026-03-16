Обновленный роскошный минивэн Lexus получил бесшумные шины

Lexus представил обновленный минивэн LM с бесшумными шинами. Японский автопроизводитель продолжает поэтапно совершенствовать флагманский минивэн, который в нынешнем поколении дебютировал в 2023 году. Очередной пакет доработок затронул детали, формирующие уровень комфорта в дорогих версиях автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Изменения коснулись прежде всего четырехместной версии Executive с роскошными "капитанскими" креслами и отделанной деревом консолью на потолке. При открытии сдвижных дверей в автомобиле теперь включается подсветка, охватывающая зону посадки и высадки пассажиров. В салоне доработана конструкция холодильника, расположенного в перегородке между передними и задними сиденьями: держатели для бутылок получили волнообразные разделители, которые фиксируют емкости разного размера и предотвращают их соприкосновение во время движения.

В задней консоли обновлены порты USB-C - их суммарная мощность увеличена до 60 Вт, что позволяет заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки. Для снижения уровня шума в салоне инженеры применили шины с новым рисунком протектора, что дополняет меры по улучшению виброизоляции, принятые годом ранее.

Силовая установка осталась без изменений: LM500h оснащается гибридной системой на базе 2,4-литрового турбомотора и двух электродвигателей. Ее суммарная мощность составляет 366 лошадиных сил. Трансмиссия - шестиступенчатая автоматическая, привод - полный.

В Японии обновленный Lexus LM500h уже поступил к дилерам. Стоимость шестиместной версии Version L начинается от 15,2 млн иен, четырехместная версия Executive оценивается в 20,3 миллиона иен. Цены выросли на 200 тысяч иен по сравнению с предшествующими версиями.