Названы самые практичные японские байки

Topspeed перечислил 10 надежных японских мотоциклов для города.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, в отличие от Запада, где мотоцикл часто воспринимается как игрушка для выходного дня, в Азии это рабочий инструмент для ежедневных поездок по плотным и узким улицам. Именно поэтому японские производители сделали ставку на практичность и надежность. В рейтинг Topspeed вошли модели Kawasaki, Honda, Suzuki и Yamaha - от легких эндуро до туристических гибридов.

На первом месте - Kawasaki KLX300. Это легкий эндуро с 292-кубовым двигателем, шестиступенчатой коробкой передач и внедорожной подвеской. Для любителей асфальта доступна версия KLX300 SM с 17-дюймовыми литыми колесами.

Далее следует Kawasaki Z500 - 500-кубовый нейкед. Мотоцикл отличается экономичным расходом, низкой посадкой и малым весом.

Третьим в списке идет Honda CB750 Hornet E-Clutch. Это среднекубатурный нейкед с 90-сильным двигателем и фирменной технологией E-Clutch, позволяющей переключать передачи без выжима сцепления.

Четвертую строчку занимает Suzuki SV650 - один из самых надежных мотоциклов для ежедневной езды. V-твин мощностью 70 л.с. выдает тягу во всем диапазоне оборотов, а компактные размеры и прямая посадка обеспечивают комфорт.

На пятом месте - Yamaha MT-07. Бестселлер Yamaha на Западе. Легкий и удобный мотоцикл с 70-сильным двигателем CP2 получил обновления электроники и сохранил доступную цену.

Шестым в рейтинге стал Honda CBR650R. Редкость в своем классе: рядная четверка мощностью почти 95 л.с., двухсторонний квикшифтер и технология E-Clutch в стандарте. Мотоцикл не самая "острая" модель на треке, но отличный вариант для города.

На седьмом месте - Honda Rebel 1100 DCT. Круизер с двигателем объемом 1084 кубических сантиметра и двухдисковым сцеплением (DCT), которое автоматически переключает передачи. У модели удобная низкая посадка, но нет места для пассажира.

Восьмую позицию занял Honda NT1100. Туристический мотоцикл с DCT. Эргономика позаимствована у модели Africa Twin: низкое большое сиденье, регулируемый ветровик.

На девятом месте - Kawasaki Z 7 Hybrid. Первый в мире мощный гибридный мотоцикл. Можно ездить на электротяге, на двигателе внутреннего сгорания или в гибридном режиме. Шестиступенчатая коробка имеет полностью автоматический режим. Экономия топлива - колоссальная.

Замыкает десятку Honda Africa Twin DCT. Полноразмерный мотоцикл для ежедневных поездок и бездорожья на выходных. DCT делает поездки в пробках легкими, а надежность технологии проверена годами. Двигатель объемом 1084 кубических сантиметра выдает около 100 л.с.