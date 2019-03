Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

İngilis əsilli Hollivud ulduzu Kira Naytli bir televiziya verilişində qonaq olub.

Day.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa pərəstişkarlarına bu günə qədər bilmədikləri bacarığını nümayiş etdirib.

Cimmi Fellonun şousunda qonaq olan Naytli dişləri ilə musiqi ifa edə bildiyini söyləyib. Hollivud ulduzu əvvəlcə "Raindrops Keep Fallinq On My Head" mahnısını, sonra isə "Despacito"nu ifa edib.

Aktrisa bildirib ki, 3.5 yaşlı qızını əyləndirmək üçün bəzən dişi ilə mahnı ifa edir. O, liseydə oxuduğu dövrdə bir dostunun bacarıq müsabiqəsində iştirak etdiyini və ondan ilhamlanaraq dişi ilə musiqi ifa etməyi öyrəndiyini bildirib.

