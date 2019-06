Aktrisa Demet Özdemir ilə həmkarı Can Yamanın bir-birinə olan məhəbbəti gözlərdən oxunub.

Milli.Az xəbər verir ki, "Quality Of Magazine" jurnalının dünən mükafatlandırma mərasimi keçirilib. "Ən yaxşı aktyor" mükafatına Kerim Alışık və Can Yaman layiq görülüb. Can Yamanla "Erkenci Kuş" serialında tərəf müqabili olan Demet Özdemir isə "Ən yaxşı aktrisa" seçilib.

Tədbirdə Müjdat Gezen, Orhan Gencebay, Demet Akbağ, Selda Alkor, Nihan Akın, müğənni Nilüfer və başqaları iştirak edib.

Demet Özdemir və Can Yaman gözlərini bir-birindən ayıra bilməyib. Onlar sevgili olduqlarını etiraf etməsə də, gecə boyu səmimi münasibətləri ilə diqqət çəkib. (publika.az)

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!