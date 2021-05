"Səhvlərlə yaşamaq daha əyləncəlidir" - Aysel - FOTOlar

Müğənni Aysel Əlizadə sosial mediada paylaşım edib.

Day.Az big.az-a istinadən bildirir ki, Aysel instaqram hesabında yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb.

O fotoya: "Təbəssüm et, hər kəsi təbəssümün ilə işıqlandır. Səhv edin, səhvlərlə yaşamaq daha əyləncəlidir. Qorxmayın, həyatda hər bir şey ola bilər, sadəcə hər baş verən hadisə ilə barışıq olmağa çalışın. Əl çəkmə, sonadək get və davam et. Çünkü hər şey dərhal, tez bir zamanda olmur." sözlərini qeyd edib.

Onun paylaşımı marağa səbəb olub.