Çəkiliş zamanı atdan yıxıldı, başından zədə aldı

38 yaşlı müğənni Alsu klip çəkilişi zamanı çətin anlar yaşayıb.

Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, "Я люблю тебя" klipinin çəkilişi zamanı at çapan ifaçı yıxılıb. At üstündə olan Alsu onu çapmağa çalışıb. Həmin an at qəfil hərəkətlər edib və müğənni yerə yıxılıb.

Həmin görüntüləri sosial şəbəkə hesabında paylaşan Alsu "Əsəbi zəif olanlar videoya sona kimi baxmasınlar. Bu məqam təsadüfən obyektivə tuş gəlib. Hər dəfə baxacam və xatırlayam, bir də ata minməyəcəm" sözlərini yazıb.

İfaçı bildirib ki, ekran işi üçün gözəl kadrlar lentə almağı arzulayıb. Sənətçi çəkilişin ikinci günü isə rejissorun koronavirusa yoluxduğunu söyləyib.