Şəbnəm Tovuzlu atasından danışdı - "Onu heç vaxt bağışlamayacağam”
Müğənni Şəbnəm Tovuzlunun açıqlamaları müzakirələr yaradıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi doğma atasından danışıb.
Onu heç vaxt bağışlamayacağını deyən sənətçi özündən çıxıb:
"Doğma atamla normal danışmıram, mənə vacib deyil. Sadəcə salam-sağol edirəm. Çox haqsızlıqlar olub, təkcə anama heyfim gəlir. Atamı bağışlamıram, axirətdə də bağışlamayacağam. Bibimi, bacımı, bibim qızını, əmilərimi, hamısını çox istəyirəm. Atamı isə heç vaxt bağışlamayacağam. Atam var, o da Ələddin kişidir. Uşaqlığım çox gözəl keçib, məni gözəl ailə, xalam böyüdüb. Böyük nəsildə, ziyalı insanların içində böyümüşəm. O tərəfdə mənə maraqlı heç kim yoxdur. Mən də onlara maraqlı deyiləm. Olmayım da. Ehtiyacım da yoxdur. Bütün efirlərə özümlə bağlı qadağa qoyuram. Bu mövzuda mənə sual verilməsin,d anışılmasın. Mən anasız yaşamışam. Bunu mənə etməyin".
