Xaçmazda su kanalının səviyyəsinin artması təhlükə yaradır? - AÇIQLAMA
Son günlər sosial şəbəkələrdə yağıntılı hava və güclü sel səbəbindən Samur-Abşeron kanalının Xaçmazdan keçən hissəsində suyun səviyyəsinin kritik həddə çatdığına dair məlumatlar yayılıb.
Day.Az xəbər verir ki, İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hazırda şimal çaylarında bol sululuq müşahidə olunduğundan mövcud su ehtiyatları Samux-Abşeron kanalına yönləndirilir və oradan Taxtakörpü su anbarına ötürülür.
"Görüntülərdə əks olunan vəziyyət normal hal kimi qiymətləndirilir, kanal öz həcmi səviyyəsində doludur, normal rejimdə və tam işlək vəziyyətdə fəaliyyət göstərir.
Həmçinin Regional Su Meliorasiya Xidmətinin Samux-Abşeron Kanalının İstismarı İdarəsi prosesi daim nəzarətdə saxlayır. Bu səbəbdən vətəndaşların hər hansı narahatlığına əsas yoxdur", - deyə məlumatda vurğulanıb.
Qeyd edilib ki, Samux-Abşeron kanalı vasitəsilə dolan Taxtakörpü su anbarı Bakı şəhərini içməli su ilə təmin edən əsas mənbələrdən biridir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре