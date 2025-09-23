Kənd toyuğunun dadı gəlsə də, xaricdən gətirilir - Qiyməti 3-4 manatdır
Xarici toyuqları alanların sayı az deyil. Yerli məhsuldan fərqlənməyən bu toyuqlar 3-4 manatdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki,qiymətinin ucuz olması insanlarda şübhə yaratmır.
Satıcılar deyir ki, bəziləri isə yerli məhsulu öncəlik görür:
"Belarus kənd toyuqları yerli toyuqlardan çox fərqlənmir. Kənd toyuqları ilə eyni dadı verir".
İnsanlar qiymətin ucuz olmasına görə keyfiyyət göstəricilərindən narahatdırlar. Azərbaycanda toyuq ətinin 70-75 faizi yerli məhsulla təmin olunur, qalanı isə idxal ilə qarşılanır. Bu göstəricilər illər üzrə dəyişə bilir. İdxaldan ən çox faydalananlar alıcılardır.
Məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirildi ki, ölkəyə idxal olunan bütün quş əti yoxlamadan keçir. Həmin ətlərlə bağlı hər hansı təhlükə yoxdur.
